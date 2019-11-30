Жуковский о будущем Глеба: «Для него тяжело найти мотивацию. Потому что в сборной поставили крест, хотя я с этим категорически не согласен»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский после матча с «Минском» (1:1) рассказал о будущем хавбека команды Александра Глеба.

– уходит из футбола?

– Для него тяжело найти мотивацию. Потому что в сборной поставили крест, хотя я с этим категорически не согласен. Если человек показывает свой уровень, то почему бы и нет. Мне кажется, ни для кого нельзя закрывать двери – ни для восемнадцатилетнего, ни для сорокалетнего. Если он соответствует. А тут ни смотря ни на что сразу сказали «нет».

Все зависит от Александра. Мы будем только рады. Хоть завтра можем продлить с ним контракт. В качестве игрока, тренера, руководителя – это его... Мы посмотрим. Вместе с ним едем на стажировку в Краснодар, где будет где-то 5 дней, чтобы пообщаться. И он уже примет решение, какой дорогой идти, – сказал Жуковский.

Ранее футболист в интервью Евгению Савину рассказал о том, что этот сезон будет последним для него. Глеб сообщил, что в 2020-м году он намерен провести прощальный матч на стадионе «Динамо».