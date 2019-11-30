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Средняя посещаемость ЧБ в сезоне-2019 увеличилась на 26.5% по сравнению с прошлым годом

01.12.2019 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершился сезон чемпионата Беларуси-2019. Средняя посещаемость турнира составила 2476 зрителей. Таким образом, средняя посещаемость чемпионата этого года увеличилась на 26,5% по сравнению с прошлым годом. Прошлогодний показатель – 1946 человек в среднем на матче.

Рекорд посещаемости принадлежит брестскому «Динамо». Клуб четыре раза в сезоне собирал аншлаг на матче – 10169 человек одновременно присутствовало на ГОСК «Брестский».

Средняя посещаемость ЧБ в сезоне-2019 увеличилась на 26.5% по сравнению с прошлым годом

 
 
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