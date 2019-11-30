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Бага – о кричалках в адрес Пунтуса: «Кучка кричит матом, а другая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Это беда. Мы и так ниже плинтуса»
01.12.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поддержал главного тренера
«Хотим выразить слова поддержки Юрию Иосифовичу. Беда в том, что одна кучка кричит матом на весь город, а вторая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Наверняка они имеют семьи, имеют детей, которые, наверное, с ними и пришли на футбол. Когда люди в возрасте так поступают: смеются и аплодируют этому – это беда и об этом нужно кричать и бить в набат. Относиться к результату и человеку можно как угодно: кричать речевки и петь песни. Но когда люди в возрасте хлопают и смеются… Это просто беда. Мы и так ниже плинтуса. Мы еще туда больше себя загоняем. А так... Нужно держаться и терпеть», – сказал Бага.
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Бага – о кричалках в адрес Пунтуса: «Кучка кричит матом, а другая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Это беда. Мы и так ниже плинтуса»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поддержал главного тренера «Торпедо-БелАЗ» (2:1) Юрия Пунтуса, в адрес которого фанаты скандировали нецензурные кричалки во время...
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