Бага – о кричалках в адрес Пунтуса: «Кучка кричит матом, а другая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Это беда. Мы и так ниже плинтуса»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поддержал главного тренера (2:1) Юрия Пунтуса, в адрес которого фанаты скандировали нецензурные кричалки во время матча заключительного тура чемпионата Беларуси.

«Хотим выразить слова поддержки Юрию Иосифовичу. Беда в том, что одна кучка кричит матом на весь город, а вторая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Наверняка они имеют семьи, имеют детей, которые, наверное, с ними и пришли на футбол. Когда люди в возрасте так поступают: смеются и аплодируют этому – это беда и об этом нужно кричать и бить в набат. Относиться к результату и человеку можно как угодно: кричать речевки и петь песни. Но когда люди в возрасте хлопают и смеются… Это просто беда. Мы и так ниже плинтуса. Мы еще туда больше себя загоняем. А так... Нужно держаться и терпеть», – сказал Бага.