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Бага – о кричалках в адрес Пунтуса: «Кучка кричит матом, а другая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Это беда. Мы и так ниже плинтуса»

01.12.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поддержал главного тренера «Торпедо-БелАЗ» (2:1) Юрия Пунтуса, в адрес которого фанаты скандировали нецензурные кричалки во время матча заключительного тура чемпионата Беларуси.

«Хотим выразить слова поддержки Юрию Иосифовичу. Беда в том, что одна кучка кричит матом на весь город, а вторая – постарше – смотрит со стороны и хлопает. Наверняка они имеют семьи, имеют детей, которые, наверное, с ними и пришли на футбол. Когда люди в возрасте так поступают: смеются и аплодируют этому – это беда и об этом нужно кричать и бить в набат. Относиться к результату и человеку можно как угодно: кричать речевки и петь песни. Но когда люди в возрасте хлопают и смеются… Это просто беда. Мы и так ниже плинтуса. Мы еще туда больше себя загоняем. А так... Нужно держаться и терпеть»,  – сказал Бага.

Юрий Пунтус: «Фанаты скандировали обидные кричалки в мой адрес? Уверен, что никто из них в лицо мне такое не скажет»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поддержал главного тренера «Торпедо-БелАЗ» (2:1) Юрия Пунтуса, в адрес которого фанаты скандировали нецензурные кричалки во время...
 
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