Януш покидает «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Николай Януш покинет солигорский «Шахтер», утверждает «Прессбол».

В сезоне-2019 нападающий принял участие в 26 играх высшей лиги, забив 11 мячей и сделав пять голевых передач.

По числу голов Януш занимает четвертое место в лиге (столько же забил Момо Янсане из «Ислочи»), по системе «гол+пас» – восьмое.

«Шахтер» финишировал третьим в турнирной таблице чемпионата страны, отстав от БАТЭ на пять баллов и от брестского «Динамо» – на 10.