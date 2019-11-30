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Януш покидает «Шахтер»
01.12.2019 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард
В сезоне-2019 нападающий принял участие в 26 играх высшей лиги, забив 11 мячей и сделав пять голевых передач.
По числу голов Януш занимает четвертое место в лиге (столько же забил Момо Янсане из «Ислочи»), по системе «гол+пас» – восьмое.
«Шахтер» финишировал третьим в турнирной таблице чемпионата страны, отстав от БАТЭ на пять баллов и от брестского «Динамо» – на 10.
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Белорусский форвард Николай Януш покинет солигорский «Шахтер», утверждает «Прессбол».
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