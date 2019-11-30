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«Прессбол»: Рыбак может перейти в «Ислочь»
01.12.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», к защитнику «Шахтера» Павлу Рыбаку, который намерен покинуть Солигорск, проявляет предметный интерес «Ислочь».
В прошедшем сезоне Рыбак провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил 2 гола, заработал 5 предупреждений и 1 раз был удален.
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По сведениям «Прессбола», к защитнику «Шахтера» Павлу Рыбаку, который намерен покинуть Солигорск, проявляет предметный интерес «Ислочь».
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