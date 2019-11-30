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«Прессбол»: Рыбак может перейти в «Ислочь»

01.12.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», к защитнику «Шахтера» Павлу Рыбаку, который намерен покинуть Солигорск, проявляет предметный интерес «Ислочь».

В прошедшем сезоне Рыбак провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил 2 гола, заработал 5 предупреждений и 1 раз был удален.

 
 
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По сведениям «Прессбола», к защитнику «Шахтера» Павлу Рыбаку, который намерен покинуть Солигорск, проявляет предметный интерес «Ислочь».
 
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