«Прессбол»: Рыбак может перейти в «Ислочь»

Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», к защитнику «Шахтера» Павлу Рыбаку, который намерен покинуть Солигорск, проявляет предметный интерес «Ислочь».

В прошедшем сезоне Рыбак провел за «Шахтер» 23 матча, в которых забил 2 гола, заработал 5 предупреждений и 1 раз был удален.