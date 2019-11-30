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Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Барселону», «Хетафе» против «Леванте»

01.12.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Атлетико» примет «Барселону».

Чемпионат Испании

15-й тур

Сельта – Вальядолид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
СельтаАльварес, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Диоп, Лоботка (Бельтран, 65), Денис Суарес (Рафинья, 72), Санти Мина, Аспас, Систо (Фернандес, 82).
ВальядолидМасип, Мойяно, Оливас, Салису, Начо Мартинес, Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Плано (Порро, 77), Сандро Рамирес, Гвардиола.
Предупреждения:
Хоакин Фернандес (45), Мальо (49), Гвардиола (66), Вальдо Рубио (90).

 

Алавес – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Пина (Пере Понс, 76), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
Реал МадридАреоля, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Родриго, 67), Бензема, Иско (Менди, 90).
Предупреждения:
Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67), Дуарте (79), Милитао (80).

 

Реал Сосьедад – Эйбар 4:1 (1:1, 3:0)
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Ле Норман, 1:1 – 35 Диоп, 2:1 – 47 Ойарсабаль, 3:1 – 57 Виллиан Жозе, 4:1 – 80 Эдегор.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 9), Льоренте, Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 66), Ойарсабаль (Барренечеа, 79).
ЭйбарДмитрович, Де Бласис, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Орельяна, Инуи (Кике Гарсия, 61), Леон (Кике Гонсалес, 61), Шарлес.
Предупреждения:
Рамис (24), Сальдуа (41), Диоп (45), Оливейра (72), Эскаланте (76).

 

Валенсия – Вильярреал 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Родриго, 1:1 – 54 Замбо-Ангисса, 2:1 – 70 Ферран Торрес.
ВаленсияСиллессен, Васс, Габриэл Паулиста, Мангаля, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Родриго (Собрино, 86), Макси Гомес (Гамейро, 69).
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Морланес (Онтиверос, 73), Жерар Морено, Замбо-Ангисса, Тригерос, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Токо-Экамби (Чуквуэзе, 63).
Предупреждения:
Альбиоль (17), Жерар Морено (55), Парехо (75).

 

Мальорка – Бетис 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
30 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7, пенальти Хоакин, 0:2 – 33 Фекир, 1:2 – 55, пенальти Лаго Джуниор.
МальоркаРейна, Гамес, Вальент, Раильо, Лумор, Кубо, Баба (Лаго Джуниор, 46), Севилья, Фебас, Будимир (Пратс, 69), Дани Родригес (Чаваррия, 77).
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Педраса, Бартра, Фекир (Лайнес, 84), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Каптум, 80), Морон (Иглесиас, 69).
Предупреждения:
Гуардадо (26), Лумор (45), Эмерсон (45), Кубо (46), Морон (53), Манди (67).
Удаление:
Лумор (90).

 

Атлетик – Гранада 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41, пенальти Рауль Гарсия, 2:0 – 83 Берчиче.
АтлетикУнаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс.
ГранадаРуй Силва, Кини, Диас, Дуарте, Мартинес, Монторо (Этеки, 85), Эррера (Фернандес, 57), Пуэртас, Гоналон, Мачис, Сольдадо (Вадильо, 67).
Предупреждения:
Дани Гарсия (8), Дуарте (36), Руй Силва (39), Монторо (42), Кордоба (48), Капа (50), Сансет (53), Рауль Гарсия (81), Кини (90).

 

Хетафе – Леванте 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 54 Кабрера, 2:0 – 60, пенальти Молина, 3:0 – 67 Анхель Родригес, 4:0 – 78 Тимор.
ХетафеСория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 73), Кабрера, Кукурелья, Максимович, Тимор, Джейсон (Портильо, 84), Суарес, Молина (Дуро, 79), Анхель Родригес.
ЛевантеФернандес, Дуарте, Везу, Мирамон, Клерк, Барди, Радоя, Вукчевич (Мартинес, 82), Рочина (Леон, 68), Майораль (Рохер Марти, 68), Моралес.
Предупреждения:
Рочина (39), Тимор (40), Джейсон (48), Клерк (52), Радоя (77).

 

Севилья – Леганес 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 63 Диего Карлос.
СевильяВацлик, Регилон, Диего Карлос, Кунде, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 58), Жордан, Васкес, Банега, Нолито (Хиль, 62), де Йонг (Серджи Гомес, 83).
ЛеганесКуэльяр, Сиовас (Родригес, 5), Росалес, Сильва, Авазьем, Ресио (Эрасо, 78), Оскар Родригес (Каррильо, 78), Рубен Перес, Бустинса, Брэйтуэйт, Эн-Несири.
Предупреждения:
Авазьем (49), Оливер Торрес (56), Оскар Родригес (68), Росалес (90), Хиль (90), Васкес (90), Рубен Перес (90).

 

Эспаньол – Осасуна 2:4 (1:0, 1:4)
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20, пенальти Рока, 1:1 – 46 Рубен Гарсия, 1:2 – 49 Чими Авила, 1:3 – 84 Монкайола, 1:4 – 90, пенальти Роберто Торрес, 2:4 – 90 Кальери.
ЭспаньолДиего Лопес, Пипа, Калеро (Мелендо, 63), Эспиноса, Педроса (Пьятти, 68), Дардер, Рока, У Лэй, Санчес (Кальери, 54), Давид Лопес, Кампусано.
ОсасунаХуан Перес, Видаль (Монкайола, 60), Эступиньян, Давид Гарсия, Ронкалья, Брашанац, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Навас, 55).
Предупреждения:
Ронкалья (19), Санчес (25), Рубен Гарсия (80), Монкайола (90).
Удаление:
Ронкалья (52).

 

Атлетико – Барселона
Дата проведения
1 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
АтлетикоОблак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера, Коке, Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.
Барселонатер Стеген, Фирпо, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур, Суарес, Гризманн, Месси.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Атлетико» примет «Барселону».
 
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