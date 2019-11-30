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Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Барселону», «Хетафе» против «Леванте»
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Источник материала:
Tribuna.com
В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Атлетико» примет «Барселону».
Чемпионат Испании
15-й тур
- Дата проведения
-
29 ноября, 23.00, «Балаидос»
Сельта –
Альварес, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Диоп, Лоботка (Бельтран, 65), Денис Суарес (Рафинья, 72), Санти Мина, Аспас, Систо (Фернандес, 82).
Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Начо Мартинес, Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Плано (Порро, 77), Сандро Рамирес, Гвардиола.
- Предупреждения:
-
Хоакин Фернандес
(45), Мальо
(49), Гвардиола
(66), Вальдо Рубио
(90).
- Дата проведения
-
30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
0:1 –
52 Рамос,
1:1 –
65, пенальти Лукас Перес,
1:2 –
69 Карвахаль.
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Пина (Пере Понс, 76), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
Реал Мадрид –
Ареоля, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Родриго, 67), Бензема, Иско (Менди, 90).
- Предупреждения:
-
Алеиш Видаль
(7), Модрич
(32), Пина
(45), Рамос
(63), Лукас Перес
(67), Дуарте
(79), Милитао
(80).
- Дата проведения
-
30 ноября, 18.00, «Реале Арена»
- Голы:
-
1:0 –
25 Ле Норман,
1:1 –
35 Диоп,
2:1 –
47 Ойарсабаль,
3:1 –
57 Виллиан Жозе,
4:1 –
80 Эдегор.
Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 9), Льоренте, Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 66), Ойарсабаль (Барренечеа, 79).
Эйбар –
Дмитрович, Де Бласис, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Орельяна, Инуи (Кике Гарсия, 61), Леон (Кике Гонсалес, 61), Шарлес.
- Предупреждения:
-
Рамис
(24), Сальдуа
(41), Диоп
(45), Оливейра
(72), Эскаланте
(76).
- Дата проведения
-
30 ноября, 23.00, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
49 Родриго,
1:1 –
54 Замбо-Ангисса,
2:1 –
70 Ферран Торрес.
Валенсия –
Силлессен, Васс, Габриэл Паулиста, Мангаля, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Родриго (Собрино, 86), Макси Гомес (Гамейро, 69).
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Морланес (Онтиверос, 73), Жерар Морено, Замбо-Ангисса, Тригерос, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Токо-Экамби (Чуквуэзе, 63).
- Предупреждения:
-
Альбиоль
(17), Жерар Морено
(55), Парехо
(75).
- Дата проведения
-
30 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
- Голы:
-
0:1 –
7, пенальти Хоакин,
0:2 –
33 Фекир,
1:2 –
55, пенальти Лаго Джуниор.
Мальорка –
Рейна, Гамес, Вальент, Раильо, Лумор, Кубо, Баба (Лаго Джуниор, 46), Севилья, Фебас, Будимир (Пратс, 69), Дани Родригес (Чаваррия, 77).
Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Педраса, Бартра, Фекир (Лайнес, 84), Каналес, Гуардадо, Хоакин (Каптум, 80), Морон (Иглесиас, 69).
- Предупреждения:
-
Гуардадо
(26), Лумор
(45), Эмерсон
(45), Кубо
(46), Морон
(53), Манди
(67).
- Удаление:
-
Лумор
(90).
- Дата проведения
-
1 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
41, пенальти Рауль Гарсия,
2:0 –
83 Берчиче.
Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс.
Гранада –
Руй Силва, Кини, Диас, Дуарте, Мартинес, Монторо (Этеки, 85), Эррера (Фернандес, 57), Пуэртас, Гоналон, Мачис, Сольдадо (Вадильо, 67).
- Предупреждения:
-
Дани Гарсия
(8), Дуарте
(36), Руй Силва
(39), Монторо
(42), Кордоба
(48), Капа
(50), Сансет
(53), Рауль Гарсия
(81), Кини
(90).
- Дата проведения
-
1 декабря, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Голы:
-
1:0 –
54 Кабрера,
2:0 –
60, пенальти Молина,
3:0 –
67 Анхель Родригес,
4:0 –
78 Тимор.
Хетафе –
Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 73), Кабрера, Кукурелья, Максимович, Тимор, Джейсон (Портильо, 84), Суарес, Молина (Дуро, 79), Анхель Родригес.
Леванте –
Фернандес, Дуарте, Везу, Мирамон, Клерк, Барди, Радоя, Вукчевич (Мартинес, 82), Рочина (Леон, 68), Майораль (Рохер Марти, 68), Моралес.
- Предупреждения:
-
Рочина
(39), Тимор
(40), Джейсон
(48), Клерк
(52), Радоя
(77).
- Дата проведения
-
1 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
-
1:0 –
63 Диего Карлос.
Севилья –
Вацлик, Регилон, Диего Карлос, Кунде, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 58), Жордан, Васкес, Банега, Нолито (Хиль, 62), де Йонг (Серджи Гомес, 83).
Леганес –
Куэльяр, Сиовас (Родригес, 5), Росалес, Сильва, Авазьем, Ресио (Эрасо, 78), Оскар Родригес (Каррильо, 78), Рубен Перес, Бустинса, Брэйтуэйт, Эн-Несири.
- Предупреждения:
-
Авазьем
(49), Оливер Торрес
(56), Оскар Родригес
(68), Росалес
(90), Хиль
(90), Васкес
(90), Рубен Перес
(90).
- Дата проведения
-
1 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
20, пенальти Рока,
1:1 –
46 Рубен Гарсия,
1:2 –
49 Чими Авила,
1:3 –
84 Монкайола,
1:4 –
90, пенальти Роберто Торрес,
2:4 –
90 Кальери.
Эспаньол –
Диего Лопес, Пипа, Калеро (Мелендо, 63), Эспиноса, Педроса (Пьятти, 68), Дардер, Рока, У Лэй, Санчес (Кальери, 54), Давид Лопес, Кампусано.
Осасуна –
Хуан Перес, Видаль (Монкайола, 60), Эступиньян, Давид Гарсия, Ронкалья, Брашанац, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Навас, 55).
- Предупреждения:
-
Ронкалья
(19), Санчес
(25), Рубен Гарсия
(80), Монкайола
(90).
- Удаление:
-
Ронкалья
(52).
- Дата проведения
-
1 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
Атлетико –
Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера, Коке, Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.
Барселона –
тер Стеген, Фирпо, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур, Суарес, Гризманн, Месси.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Атлетико» примет «Барселону».
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