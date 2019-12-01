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НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» – «Даллас» и другие матчи

01.12.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Бруклин» примет на своей арене «Майами». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» встретятся с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Майами 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26)
Дата проведения
1 декабря, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (29), Харрис (25), Принс (9 + 7 подборов), Темпл (7), Аллен (4 + 12 подборов)  старт; Джордан (15 + 8 подборов), Нваба (10), Пинсон (5), Шамперт (2), Муса (0).
Майами
Батлер (20 + 7 подборов), Адебайо (17 + 16 подборов), Нанн (11), Робинсон (10 + 10 подборов), Ленард (9)  старт; Драгич (24 + 6 передач), Уинслоу (10), Хирро (4), Силва (4), Джонс (0), Олиник (0).

Нью-Йорк – Бостон 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)
Дата проведения
1 декабря, 23.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (26), Барретт (16 + 7 подборов), Нокс (11), Гибсон (4), Ниликина (3)  старт; Смит (17 + 7 передач), Дотсон (10), Портис (9), Робинсон (6), Эллингтон (2).
Бостон
Тейтум (30 + 7 передач), Браун (28), Уокер (16 + 10 передач), Тайс (2), Смарт (0)  старт; Уонамейкер (11), Кантер (11 + 11 подборов), Оджелей (5), Г. Уильямс (4), Грин (3), Р. Уильямс (3), Эдвардс (0).

Миннесота – Мемфис 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)
Дата проведения
1 декабря, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (21 + 12 подборов), Уиггинс (18 + 7 передач), Калвер (14 + 7 подборов), Ковингтон (13), Грэм (6)  старт; Тиг (13 + 6 передач), Бэйтс-Диоп (10), Окоги (5), Напьер (4), Дженг (3).
Мемфис
Брукс (26), Джонс (12 + 7 передач), Краудер (12 + 10 подборов), Джарен Джексон (12), Кларк (0)  старт; Аллен (13), Кабокло (12 + 13 подборов), Хилл (11), Мелтон (9 + 7 подборов + 8 передач), Гудурич (8).

Лейкерс – Даллас 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)
Дата проведения
2 декабря, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Дэвис (27 + 10 подборов), Джеймс (25 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Грин (8), Колдуэлл-Поуп (7), Макги (4 + 10 подборов)  старт; Карузо (10), Дэниелс (5), Рондо (4 + 7 передач), Кузма (4), Ховард (4), Кук (2), Дадли (0).
Даллас
Дончич (27 + 9 подборов + 10 передач + 7 потерь), Порзингис (15), Пауэлл (15 + 9 подборов), Хардуэй (8), Финни-Смит (6)  старт; Райт (17 + 9 передач), Джексон (15), Клебер (6 + 9 подборов), Сет Карри (3), Марьянович (2), Брансон (0).

Детройт – Сан-Антонио 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)
Дата проведения
2 декабря, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)
Дата проведения
2 декабря, 01.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Голден Стэйт 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25)
Дата проведения
2 декабря, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Торонто – Юта 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24)
Дата проведения
2 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Вашингтон
Дата проведения
2 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
 
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