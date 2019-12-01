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НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» – «Даллас» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Бруклин» примет на своей арене «Майами». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» встретятся с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 декабря, 23.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (29),
Харрис (25),
Принс (9 + 7 подборов),
Темпл (7),
Аллен (4 + 12 подборов) старт;
Джордан (15 + 8 подборов),
Нваба (10),
Пинсон (5),
Шамперт (2),
Муса (0).
- Майами
-
Батлер (20 + 7 подборов),
Адебайо (17 + 16 подборов),
Нанн (11),
Робинсон (10 + 10 подборов),
Ленард (9) старт;
Драгич (24 + 6 передач),
Уинслоу (10),
Хирро (4),
Силва (4),
Джонс (0),
Олиник (0).
- Дата проведения
-
1 декабря, 23.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (26),
Барретт (16 + 7 подборов),
Нокс (11),
Гибсон (4),
Ниликина (3) старт;
Смит (17 + 7 передач),
Дотсон (10),
Портис (9),
Робинсон (6),
Эллингтон (2).
- Бостон
-
Тейтум (30 + 7 передач),
Браун (28),
Уокер (16 + 10 передач),
Тайс (2),
Смарт (0) старт;
Уонамейкер (11),
Кантер (11 + 11 подборов),
Оджелей (5),
Г. Уильямс (4),
Грин (3),
Р. Уильямс (3),
Эдвардс (0).
- Дата проведения
-
1 декабря, 23.30, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (21 + 12 подборов),
Уиггинс (18 + 7 передач),
Калвер (14 + 7 подборов),
Ковингтон (13),
Грэм (6) старт;
Тиг (13 + 6 передач),
Бэйтс-Диоп (10),
Окоги (5),
Напьер (4),
Дженг (3).
- Мемфис
-
Брукс (26),
Джонс (12 + 7 передач),
Краудер (12 + 10 подборов),
Джарен Джексон (12),
Кларк (0) старт;
Аллен (13),
Кабокло (12 + 13 подборов),
Хилл (11),
Мелтон (9 + 7 подборов + 8 передач),
Гудурич (8).
- Дата проведения
-
2 декабря, 00.00, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Дэвис (27 + 10 подборов),
Джеймс (25 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Грин (8),
Колдуэлл-Поуп (7),
Макги (4 + 10 подборов) старт;
Карузо (10),
Дэниелс (5),
Рондо (4 + 7 передач),
Кузма (4),
Ховард (4),
Кук (2),
Дадли (0).
- Даллас
-
Дончич (27 + 9 подборов + 10 передач + 7 потерь),
Порзингис (15),
Пауэлл (15 + 9 подборов),
Хардуэй (8),
Финни-Смит (6) старт;
Райт (17 + 9 передач),
Джексон (15),
Клебер (6 + 9 подборов),
Сет Карри (3),
Марьянович (2),
Брансон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
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