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Владимир Базанов: «Каждая область в высшей лиге должна быть представлена клубом»
01.12.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава БФФ Владимир Базанов для передачи «Итоги недели» и телеканала
«Надо анализировать у себя в областях. Есть вопросы в Гомеле. Мы совещались с руководством и говорили. Так получилось, что Гомель выскочил. Есть вопросы по Могилеву: когда произошло слияние, было некоторое недопонимание. Эти проблемы как правило и мешают футболу.
Каждая область должна быть представлена клубом. В областных центрах чаще посещают матчи и больше. Гомель, думаю, сделает работу над ошибками и разберется. Вообще, это футбольная область. Там должно все быть нормально», – сказал Базанов.
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