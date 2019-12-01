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Владимир Базанов: «Каждая область в высшей лиге должна быть представлена клубом» 

01.12.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава БФФ Владимир Базанов для передачи «Итоги недели» и телеканала «Беларусь 5» пояснил, почему в этом сезоне так плохо выступили команды из областных центров, исключая Брест.

«Надо анализировать у себя в областях. Есть вопросы в Гомеле. Мы совещались с руководством и говорили. Так получилось, что Гомель выскочил. Есть вопросы по Могилеву: когда произошло слияние, было некоторое недопонимание. Эти проблемы как правило и мешают футболу.

Каждая область должна быть представлена клубом. В областных центрах чаще посещают матчи и больше. Гомель, думаю, сделает работу над ошибками и разберется. Вообще, это футбольная область. Там должно все быть нормально», – сказал Базанов.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Глава БФФ Владимир Базанов для передачи «Итоги недели» и телеканала «Беларусь 5» пояснил, почему в этом сезоне так плохо выступили команды из областных центров,...
 
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