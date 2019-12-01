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Месси забил 28 голов с передач Суареса и столько же раз ассистировал Луису. Это самая результативная связка Ла Лиги в XXI веке
02.12.2019 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (1:0).
Победный гол на 86-й минуте забил капитан сине-гранатовых Лионель Месси, которому ассистировал Луис Суарес.
С момента перехода уругвайца в каталонский клуб это уже 56-й гол, организованный этим дуэтом нападающих в Ла Лиге: 28 раз Месси забил с передач Суареса и 28 раз Суарес забил с передач Месси.
Это лучший результат в испанском первенстве в XXI веке. Второй лучший результат у связки нападающих Криштиану Роналду-Карим Бензема, которые ранее вместе играли в «Реале» – 40 голов.
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Месси забил 28 голов с передач Суареса и столько же раз ассистировал Луису. Это самая результативная связка Ла Лиги в XXI веке
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (1:0).
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