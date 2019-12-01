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Спортдир минского «Динамо» Поклад: «Удалось удержать клуб на плаву и бороться за попадание в еврокубки. Все остальное – следствие ситуации, в которой оказался клуб»
02.12.2019 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад оценил сезон.
– Это смотря что оценивать. Что конкретно не получилось? Не попали на пьедестал? Нужно учитывать, на каком месте мы приняли команду. Уже тогда было понятно, что рассчитывать на какие-то серьезные результаты в ситуации, в которой оказался клуб, думаю, не стоило изначально. По крайней мере, удалось удержать клуб на плаву и бороться за попадание в еврокубки. Вот что получилось. Все остальное – следствие ситуации, в которой оказался клуб.
Ведется работа, поставлены ориентиры. Со всеми футболистами проведена работа. Самое главное – стабилизировать финансирование, закрыть долги, которые есть на сегодняшний день, и с уверенностью войти в новый сезон, – сказал Поклад.
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Спортдир минского «Динамо» Поклад: «Удалось удержать клуб на плаву и бороться за попадание в еврокубки. Все остальное – следствие ситуации, в которой оказался клуб»
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад оценил сезон.
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