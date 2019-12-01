OHL. Колячонок отметился дублем и был признан первой звездой матча

Источник материала: Tribuna.com

OHL

«Флинт Файрбердс» обыграл «Сарнию Стинг» (5:3). У победителей форвард Евгений Оксентюк отметился пасом, нанес 4 броска. В нынешнем сезоне он набрал 33 (13+20) очка в 26 играх.

Защитник «Флинта» Владислав Колячонок набрал 3 (2+1) очка, нанес 7 бросков, заработал «+3» и был признан первой звездой матча. В его активе 17 (8+9) очков в 26 играх.

WHL

«Эдмонтон Ойл Кингс» обыграл «Реджину Пэтс» – 7:1. У победителей форвард Владимир Алистров набрал 3 (1+2) очка, нанес 1 бросок и заработал «+3». Хоккеист был признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 19 (8+11) очков в 28 играх.