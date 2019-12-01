ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павленко о МЧМ в Минске: «Это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем»

02.12.2019 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Форвард молодежной сборной Беларуси Андрей Павленко рассказал о подготовке к МЧМ в Минске.

- Чего ждете от турнира лично?

– Больших скоростей, хорошего уровня, умного хоккея. Мировые турниры всегда очень захватывающие, полны голов и интересных моментов. Лично я считаю, что каждый, кто туда приезжает, получает массу позитивных эмоций.

- Присутствует ли давление, что надо занимать только первое место?

– Считаю, никакого давления нет. Каждый в команде психологически настроен на то, что это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем. Просто будем выходить, биться до конца и занимать свое место.

- Всего хватает? Может, апельсиновый сок вам не выдают?

– В плане подготовки к чемпионату мира федерация подошла ко всему очень грамотно. Нам хватает всего: и специалистов, которые помогают готовиться к тренировкам и играм, восстанавливаться после них. Инвентаря полно, поэтому вопросов никаких не возникает.

- Насколько легко нашли язык с главным тренером Дмитрием Дудиком?

– Мы получаем определенную установку от тренера. Дмитрий Владимирович перед каждым матчем говорит, чего он ждет от конкретного игрока на льду, и ребята должны выполнять свою роль, ведь только так мы сможем добиться результата, – сказал Павленко в программе «Итоги недели».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
OHL. Колячонок отметился дублем и был признан первой звездой матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика