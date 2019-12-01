|
Павленко о МЧМ в Минске: «Это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем»
02.12.2019 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард молодежной сборной Беларуси Андрей Павленко рассказал о подготовке к МЧМ в Минске.
- Чего ждете от турнира лично?
– Больших скоростей, хорошего уровня, умного хоккея. Мировые турниры всегда очень захватывающие, полны голов и интересных моментов. Лично я считаю, что каждый, кто туда приезжает, получает массу позитивных эмоций.
- Присутствует ли давление, что надо занимать только первое место?
– Считаю, никакого давления нет. Каждый в команде психологически настроен на то, что это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем. Просто будем выходить, биться до конца и занимать свое место.
- Всего хватает? Может, апельсиновый сок вам не выдают?
– В плане подготовки к чемпионату мира федерация подошла ко всему очень грамотно. Нам хватает всего: и специалистов, которые помогают готовиться к тренировкам и играм, восстанавливаться после них. Инвентаря полно, поэтому вопросов никаких не возникает.
- Насколько легко нашли язык с главным тренером Дмитрием Дудиком?
– Мы получаем определенную установку от тренера. Дмитрий Владимирович перед каждым матчем говорит, чего он ждет от конкретного игрока на льду, и ребята должны выполнять свою роль, ведь только так мы сможем добиться результата, – сказал Павленко в программе «Итоги недели».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павленко о МЧМ в Минске: «Это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем»
Форвард молодежной сборной Беларуси Андрей Павленко рассказал о подготовке к МЧМ в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)