Павленко о МЧМ в Минске: «Это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард молодежной сборной Беларуси Андрей Павленко рассказал о подготовке к МЧМ в Минске.

- Чего ждете от турнира лично?

– Больших скоростей, хорошего уровня, умного хоккея. Мировые турниры всегда очень захватывающие, полны голов и интересных моментов. Лично я считаю, что каждый, кто туда приезжает, получает массу позитивных эмоций.

- Присутствует ли давление, что надо занимать только первое место?



– Считаю, никакого давления нет. Каждый в команде психологически настроен на то, что это наша арена, наш город и наша страна, мы находимся у себя дома, и здесь нет вариантов, что мы кому-то проиграем. Просто будем выходить, биться до конца и занимать свое место.

- Всего хватает? Может, апельсиновый сок вам не выдают?

– В плане подготовки к чемпионату мира федерация подошла ко всему очень грамотно. Нам хватает всего: и специалистов, которые помогают готовиться к тренировкам и играм, восстанавливаться после них. Инвентаря полно, поэтому вопросов никаких не возникает.

- Насколько легко нашли язык с главным тренером Дмитрием Дудиком?

– Мы получаем определенную установку от тренера. Дмитрий Владимирович перед каждым матчем говорит, чего он ждет от конкретного игрока на льду, и ребята должны выполнять свою роль, ведь только так мы сможем добиться результата, – сказал Павленко в программе «Итоги недели».