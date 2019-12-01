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Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30. Главные фавориты – Месси и ван Дейк
02.12.2019 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.
В главные фавориты – капитан «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Полный список из 30 номинантов можно изучить
Гала-вечер пройдет в театре де Шателе и начнется в 19:00 по белорусскому времени, однако часть с вручениями наград стартует в 22:30.
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В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.
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