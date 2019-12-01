Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30. Главные фавориты – Месси и ван Дейк

Источник материала: Tribuna.com

В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.

В главные фавориты – капитан «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Полный список из 30 номинантов можно изучить по ссылке .

Гала-вечер пройдет в театре де Шателе и начнется в 19:00 по белорусскому времени, однако часть с вручениями наград стартует в 22:30.