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Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30. Главные фавориты – Месси и ван Дейк

02.12.2019 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.

В главные фавориты – капитан «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Полный список из 30 номинантов можно изучить по ссылке.

Гала-вечер пройдет в театре де Шателе и начнется в 19:00 по белорусскому времени, однако часть с вручениями наград стартует в 22:30.

 
 
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В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.
 
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