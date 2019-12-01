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Ковальчук покинет пост спортивного директора брестского «Динамо»

02.12.2019 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, спортивный директор брестсткого «Динамо» Сергей Ковальчук в ближайшее время покинет клуб.

Ковальчук был главным тренером «Динамо» с 2011 по 2012 годы, а также с 2013 по 2016.

Занимал пост спортивного директора с 2017 года. В 2018 году, в период между увольнением Радослава Латала и приходом Алексея Шпилевского (май-июнь), был исполняющим обязанности главного тренера.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, спортивный директор брестсткого «Динамо» Сергей Ковальчук в ближайшее время покинет клуб.
 
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