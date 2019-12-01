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Мы – чемпионы!
02.12.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Могилеве прошло первенство области по легкой атлетике среди школьников 2005-2006 г.р. В соревнованиях приняла участие и команда нашего района.
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В Могилеве прошло первенство области по легкой атлетике среди школьников 2005-2006 г.р. В соревнованиях приняла участие и команда нашего района.
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