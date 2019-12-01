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Мы – чемпионы!

02.12.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В Могилеве прошло первенст­во области по легкой атлетике среди школьников 2005-2006 г.р. В соревнованиях приняла участие и команда нашего района.
Великолепно выступила Алина Камбае­ва (СШ № 5). Она заняла первое место в прыжках в длину, в тройном прыжке с разбега и в беге на 60 метров с барьерами. В конце соревнований ее наградили кроссовками как лучшую спортсменку соревнований. Дарья Бусова (СШ № 5) стала первой в беге на 60 метров и второй — в беге на 200 метров. Полина Матвеева (СШ № 1) была первой в прыжках в высоту. Также в этом виде первым стал Евгений Асмоловский (СШ № 3). Полина Терещук (СШ № 1) стала второй в пятиборье. Сергей Горбутов (СШ № 1) был вторым в беге на 800 метров и третьим — в беге на 1500 метров. Алексей Баранов (СШ № 7) завоевал третье место в беге на 60 метров с барьерами. Игорь Сонец ( СШ № 8) был четвертым в шестиборье. Также четвертое место в метании ядра занял Никита Чубарев (МУОР-СШ № 5). Хорошо выступила наша команда в эстафетном беге 600х400х200 в составе ­Сергея Горбутова, Алексея Баранова и Егора Титова (СШ № 7). Они стали победителями первенства области.
В результате наша команда заняла первое место и вернулась домой с кубком первенства.
Эдуард Пригоникер,
Заслуженный тренер Республики Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве прошло первенст­во области по легкой атлетике среди школьников 2005-2006 г.р. В соревнованиях приняла участие и команда нашего района.
 
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