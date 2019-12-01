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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Калева»

02.12.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные «Химки».

Казанский УНИКС дома сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Калев – Цмоки-Минск
Дата проведения
2 декабря, 20.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

Енисей – Локомотив-Кубань
Дата проведения
2 декабря, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Нижний Новгород – Химки
Дата проведения
2 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – ЦСКА
Дата проведения
2 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, «Локомотив-Кубань» – 5-2, «Енисей» – 4-2, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4,  «Нижний Новгород» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные «Химки».
 
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