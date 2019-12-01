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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Калева»
02.12.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные
Казанский УНИКС дома сыграет с московским
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2,
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В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные «Химки».
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