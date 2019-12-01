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Marca: Месси получит «Золотой мяч»

02.12.2019 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня во Франции состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как сообщают Marca и Mundo Deportivo, этот приз получит капитан «Барселоны» Лионель Месси. Он опередит в борьбе за награду защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Золотой мяч»-2019 станет для Месси шестым – он поставит рекорд по этому показателю, обойдя форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (сейчас у футболистов по 5 «Золотых мячей»).

Церемония вручения награды начнется в 22:30.

 
 
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Сегодня во Франции состоится церемония вручения «Золотого мяча».
 
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