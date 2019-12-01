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Marca: Месси получит «Золотой мяч»
02.12.2019 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня во Франции состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как сообщают Marca и
«Золотой мяч»-2019 станет для Месси шестым – он поставит рекорд по этому показателю, обойдя форварда «Ювентуса»
Церемония вручения награды начнется в 22:30.
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Сегодня во Франции состоится церемония вручения «Золотого мяча».
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