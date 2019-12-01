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Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «Лукашенко требует от спортсменов результат. Но те же требования должны предъявляться и к чиновникам»
02.12.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов считает, что результат нужно требовать не только со спортсменов, но и с чиновников.
«Лукашенко спортсменам: «Только результат! Тогда будут и деньги, и квартиры, и медали, и ордена!» Согласен. Но те же требования должны предъявляться и к чиновникам, причем самого высокого уровня.
А то им по барабану: дал результат, не дал результат – есть и деньги, и квартиры, и машины… А если что, быстро стрелки переведут на тренеров, спортсменов, врачей, учителей, слесарей и дворников», – написал Иванов.
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Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «Лукашенко требует от спортсменов результат. Но те же требования должны предъявляться и к чиновникам»
Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов считает, что результат нужно требовать не только со спортсменов, но и с чиновников.
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