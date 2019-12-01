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Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «Лукашенко требует от спортсменов результат. Но те же требования должны предъявляться и к чиновникам»

02.12.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов считает, что результат нужно требовать не только со спортсменов, но и с чиновников.

«Лукашенко спортсменам: «Только результат! Тогда будут и деньги, и квартиры, и медали, и ордена!» Согласен. Но те же требования должны предъявляться и к чиновникам, причем самого высокого уровня.

А то им по барабану: дал результат, не дал результат – есть и деньги, и квартиры, и машины… А если что, быстро стрелки переведут на тренеров, спортсменов, врачей, учителей, слесарей и дворников», – написал Иванов.

 
 
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов считает, что результат нужно требовать не только со спортсменов, но и с чиновников.
 
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