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Церемония закрытия футбольного сезона «Звездный мяч 2019» состоится 26 декабря
02.12.2019 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Праздничная церемония закрытия футбольного сезона 2019 года состоится 26 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Falcon Club».
В мероприятии, которое начнется в 19.00, примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», спонсоры и партнеры, а также ветераны белорусского футбола.
В ходе церемонии будут названы победители сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и мини-футболу.
Отметим, что главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны. На той же площадке, где пройдут чествования героев взрослого сезона, с 12.00 получат «звездные мячики» лауреаты ряда номинаций.
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Праздничная церемония закрытия футбольного сезона 2019 года состоится 26 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Falcon Club».
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