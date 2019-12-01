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БАТЭ набрал 77,8% очков от максимума, этого хватило бы, чтобы стать чемпионом в каждом из 13 предыдущих сезонов
02.12.2019 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В чемпионате Беларуси-2019 БАТЭ набрал 77,8% от максимально возможного количества очков. Этого хватило бы, чтобы выиграть каждый из предыдущих 13 сезонов, в которых борисовчане становились чемпионами. 9 раз за предыдущие 13 лет БАТЭ брал золото с меньшим процентом набранных очков.
В этом году новым чемпионом Беларуси стало брестское «Динамо», обошедшее борисовчан на 5 очков. Брестчане набрали 75 баллов — 83,3% от максимума.
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БАТЭ набрал 77,8% очков от максимума, этого хватило бы, чтобы стать чемпионом в каждом из 13 предыдущих сезонов
В чемпионате Беларуси-2019 БАТЭ набрал 77,8% от максимально возможного количества очков.
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