БАТЭ набрал 77,8% очков от максимума, этого хватило бы, чтобы стать чемпионом в каждом из 13 предыдущих сезонов

Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Беларуси-2019 БАТЭ набрал 77,8% от максимально возможного количества очков. Этого хватило бы, чтобы выиграть каждый из предыдущих 13 сезонов, в которых борисовчане становились чемпионами. 9 раз за предыдущие 13 лет БАТЭ брал золото с меньшим процентом набранных очков.

В этом году новым чемпионом Беларуси стало брестское «Динамо», обошедшее борисовчан на 5 очков. Брестчане набрали 75 баллов — 83,3% от максимума.



