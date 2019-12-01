Сергей Кисляк: «Думаю, все ребята хотят быть в Бресте. Коллектив классный, руководство делает очень многое»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился ожиданиями от следующего сезона.

– «Динамо-Брест» впервые в Лиге чемпионов.

– Вот все так говорят об этом турнире. Конечно, приятно. В первом раунде будем играть, а дальше? Все зависит от нас. Нужно подойти к этим матчам с хорошим настроением, с уверенностью в собственных силах. Однозначно уверен, что мы будем выходить на поле и выкладываться на 100 процентов.

– Чемпионский состав не разбежится по более выгодным местам?

– Думаю, все ребята хотят быть в Бресте. Коллектив классный, руководство делает очень многое. Приятно играть на домашнем стадионе. Никогда не мог подумать, что в чемпионате Беларуси так быстро будут раскупать билеты на игры, что их просто не будет в кассе. Это реально позитивный момент. И ребята это понимают, и, надеюсь, останутся в Бресте. Понятно, это футбол – кто-то может уйти, кто-то прийти. Но реально хочется именно этой командой, с этими ребятами побеждать.

– Взять Суперкубок, Кубок Беларуси.

– Эти задачи никто не отменял. Победы всегда приятны.

– Брестский стадион может принять лишь первые раунды Лиги чемпионов. Затем нужно будет играть на других аренах – или на «Динамо», или на «Борисов-Арене».

– Не знаю, будет ли руководство решать эти вопросы. Но для начала нужно пройти эти раунды, чтобы задумываться о [чем-то] таком. Если пройдем, будет очень обидно, что не сможем сыграть дома. Тем не менее уверен, что наши болельщики приедут в Минск или Борисов и поддержат нас.

– Кого хочешь в соперники в Лиге чемпионов?

– Не знаю. Наверное, не самые именитые команды, которые мы могли бы пройти, – сказал Кисляк.

Ранее сообщалось, что команду могут покинуть главный тренер Марцел Личка и спортивный директор Сергей Ковальчук .

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