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Сергей Кисляк: «Думаю, все ребята хотят быть в Бресте. Коллектив классный, руководство делает очень многое»
02.12.2019 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился ожиданиями от следующего сезона.
– «Динамо-Брест» впервые в Лиге чемпионов.
– Вот все так говорят об этом турнире. Конечно, приятно. В первом раунде будем играть, а дальше? Все зависит от нас. Нужно подойти к этим матчам с хорошим настроением, с уверенностью в собственных силах. Однозначно уверен, что мы будем выходить на поле и выкладываться на 100 процентов.
– Чемпионский состав не разбежится по более выгодным местам?
– Думаю, все ребята хотят быть в Бресте. Коллектив классный, руководство делает очень многое. Приятно играть на домашнем стадионе. Никогда не мог подумать, что в чемпионате Беларуси так быстро будут раскупать билеты на игры, что их просто не будет в кассе. Это реально позитивный момент. И ребята это понимают, и, надеюсь, останутся в Бресте. Понятно, это футбол – кто-то может уйти, кто-то прийти. Но реально хочется именно этой командой, с этими ребятами побеждать.
– Взять Суперкубок, Кубок Беларуси.
– Эти задачи никто не отменял. Победы всегда приятны.
– Брестский стадион может принять лишь первые раунды Лиги чемпионов. Затем нужно будет играть на других аренах – или на «Динамо», или на «Борисов-Арене».
– Не знаю, будет ли руководство решать эти вопросы. Но для начала нужно пройти эти раунды, чтобы задумываться о [чем-то] таком. Если пройдем, будет очень обидно, что не сможем сыграть дома. Тем не менее уверен, что наши болельщики приедут в Минск или Борисов и поддержат нас.
– Кого хочешь в соперники в Лиге чемпионов?
– Не знаю. Наверное, не самые именитые команды, которые мы могли бы пройти, – сказал Кисляк.
Ранее сообщалось, что команду могут покинуть главный тренер
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Сергей Кисляк: «Думаю, все ребята хотят быть в Бресте. Коллектив классный, руководство делает очень многое»
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился ожиданиями от следующего сезона.
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