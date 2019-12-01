«Пинские ястребы» начинают борьбу за путевку в плей-офф. Что ждет нашу команду?

Источник материала: Полесская правда



Шесть претендентов на две путевки в плей-офф и дивизион «А» начинают с нуля. Рассказываем, как для них сложилась первая стадия и чего можно ждать от второй, а также прогнозируем, где каждая из команд окажется по весне.

В турнир группы 2 «Париматч-Экстралиги» попали две худшие команды дивизиона «А» и четыре лучшие из «Б». Участники начнут соревновательную программу с нулем очков и в пять кругов поборются за две путевки в плей-офф текущего сезона, которые также гарантируют членство в группе сильнейших в следующем чемпионате.

«Пинские ястребы»

Первая стадия: 4-е место в экстралиге «Б»; 32 матча, 20 побед, 12 поражений, разница шайб – 89-74.

Лучшие бомбардиры: Денис Донской – 26 (15+11), Валерий Полинин – 20 (6+14), Владимир Ровба – 20 (4+16).

Как играли на первой стадии? Пинск натужно начал чемпионат. На старте сезона команда Дмитрия Саяпина проиграла «Авиатору» и «молодежке» и с трудом победила юниоров с «Витебском». Но «ястребы» набрали ход и дважды выдавали приличные победные серии.

Некоторое время пинчане шли на втором месте и являлись главным преследователем «Локомотива». Но в концовке потеряли важные очки и пропустили вперед «Брест» и «Химик».

Что будет на второй стадии? Пинчанам придется непросто. Иногда подопечные Саяпина показывают залихватский хоккей и готовы горы свернуть, но порой напрочь проваливают матчи.

В концовке первой стадии команду покинули сразу два топовых бомбардира – белорус Владимир Михайлов (продолжает карьеру в «Химике») и россиянин Максим Налетов. К тому же, у пинчан может возникнуть вратарская проблема. Россиянин Артем Шпилев сыграл очень много матчей на первой стадии, поэтому в группе 2 придется часто надеяться на новичка Максима Хмыза. Да и вообще: наверное, именно у Пинска самая короткая скамейка в этой шестерке. Потеря любого хоккеиста может пагубно сказаться на результате.

Прогноз Hockey.by: 6-е место.

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