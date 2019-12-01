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Баланович продлил контракт с «Шахтером»

02.12.2019 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Сергей Баланович продлил контракт с «Шахтером», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист подписал соглашение по схеме «1+1».

В этом сезоне Баланович принял участие в 24 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Сезон только закончился, а потери «Шахтера» уже впечатляют: команда на пути к серьезной перестройке

 
 
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Полузащитник Сергей Баланович продлил контракт с «Шахтером», сообщает пресс-служба клуба.
 
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