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Баланович продлил контракт с «Шахтером»
02.12.2019 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Сергей Баланович продлил контракт с «Шахтером»,
Футболист подписал соглашение по схеме «1+1».
В этом сезоне Баланович принял участие в 24 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Полузащитник Сергей Баланович продлил контракт с «Шахтером», сообщает пресс-служба клуба.
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