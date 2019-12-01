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Стась больше не капитан «Авангарда». Хоккеист не может набрать очки 33 матча подряд

02.12.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Авангарда» Андрей Стась вышел на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1) без капитанской нашивки.

Капитаном омской команды был Алексей Емелин. Белорусский нападающий провел в статусе капитана «Авангарда» 28 встреч.

Отметим, что Стась не может набрать очки в 33 матчах КХЛ подряд.

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Теги: Минск
 
 
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Форвард «Авангарда» Андрей Стась вышел на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1) без капитанской нашивки.
 
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