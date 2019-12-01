В итоге «желто-синие» праздновали волевую победу - 2:1. На 13-й минуте автозаводцы повели, однако точные удары Станислава Драгуна (15-я) и Игоря Стасевича (80-я) позволили борисовчанам набрать три очка.
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Праздновали волевую победу над «Торпедо»-БелАЗом!
02.12.2019 — Новости Спорта | Единство
Источник материала: Единство
В итоге «желто-синие» праздновали волевую победу - 2:1. На 13-й минуте автозаводцы повели, однако точные удары Станислава Драгуна (15-я) и Игоря Стасевича (80-я) позволили борисовчанам набрать три очка.
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В Жодино завершился поединок 30-го тура чемпионата Беларуси-2019 между местным «Торпедо»-БелАЗом и борисовским БАТЭ.
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