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Николай Ходасевич: «Штанге сказал мне, что никого не возглавит и что уровень чемпионата у нас так себе»
02.12.2019 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Шел на матч
Он говорит: «Нет, никого не возглавлю. Национальную сборную? Ни в коем случае. Посмотри в мой паспорт на дату рождения и ты поймешь, что это мне не очень нужно».
Он посмотрел несколько матчей и сказал, что уровень чемпионата у нас так себе. И с этим трудно не согласиться. Сколько вы видели матчей в этом году, которые были прекрасны по своему содержанию и были адекватны современному футболу?» – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Штанге сказал мне, что никого не возглавит и что уровень чемпионата у нас так себе»
Известный журналист Николай Ходасевич рассказал о встречи с Берндом Штанге.
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