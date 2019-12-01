Николай Ходасевич: «Штанге сказал мне, что никого не возглавит и что уровень чемпионата у нас так себе»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист рассказал о встречи с Берндом Штанге.

«Шел на матч Минск – «Динамо» Брест, встретил Штанге и спросил: «Кого возглавите в новом сезоне?».

Он говорит: «Нет, никого не возглавлю. Национальную сборную? Ни в коем случае. Посмотри в мой паспорт на дату рождения и ты поймешь, что это мне не очень нужно».

Он посмотрел несколько матчей и сказал, что уровень чемпионата у нас так себе. И с этим трудно не согласиться. Сколько вы видели матчей в этом году, которые были прекрасны по своему содержанию и были адекватны современному футболу?» – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

Штанге присутствует на матче «Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Ранее он был на игре «бело-голубых» с БАТЭ