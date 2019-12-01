Николай Ходасевич: «Если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году, то я покрашу голову в оранжевый цвет»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич сообщил, что покрасит голову в оранжевый цвет, если сборная Беларуси попадет на в 2020 году.

«Если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году, то я покрашу голову в оранжевый цвет», – сказал Ходасевич на YouTube-канале .

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