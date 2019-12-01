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Николай Ходасевич: «Если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году, то я покрашу голову в оранжевый цвет»

02.12.2019 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич сообщил, что покрасит голову в оранжевый цвет, если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году.

«Если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году, то я покрашу голову в оранжевый цвет», – сказал Ходасевич на YouTube-канале.

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Известный журналист Николай Ходасевич сообщил, что покрасит голову в оранжевый цвет, если сборная Беларуси попадет на Евро в 2020 году.
 
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