Дарья Домрачева: «У сборной Китая цель стоит олимпийские медали? Мы чувствуем, что 2,5 года – это прямо время впритык»

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала о подготовке сборной Китая к Олимпиаде 2022 года в .

- Китайцы, как роботы, как солдаты? У них железная дисциплина?

– Нет, на самом деле, у нас очень хорошая команда, мы очень веселые. Любим и пошутить. Не ходят строем. Но дисциплина – это да. Не миф.

- А серьезно цель стоит олимпийские медали? Не поздновато они спохватились?

– Да, мы чувствуем, что 2,5 года – это прямо время впритык, – сказала Домрачева в эфире « Матч ТВ ».

Напомним, что Домрачева тренирует сборную Китая по биатлону.

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