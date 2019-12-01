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Дарья Домрачева: «У сборной Китая цель стоит олимпийские медали? Мы чувствуем, что 2,5 года – это прямо время впритык»
02.12.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка
- Китайцы, как роботы, как солдаты? У них железная дисциплина?
– Нет, на самом деле, у нас очень хорошая команда, мы очень веселые. Любим и пошутить. Не ходят строем. Но дисциплина – это да. Не миф.
- А серьезно цель стоит олимпийские медали? Не поздновато они спохватились?
– Да, мы чувствуем, что 2,5 года – это прямо время впритык, – сказала Домрачева в эфире «
Напомним, что Домрачева тренирует сборную Китая по биатлону.
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Дарья Домрачева: «У сборной Китая цель стоит олимпийские медали? Мы чувствуем, что 2,5 года – это прямо время впритык»
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о подготовке сборной Китая к Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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