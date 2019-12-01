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Николай Ходасевич: «Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Милевского»

02.12.2019 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич считает нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского лучшим игроком чемпионата Беларуси.

«Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Артема Милевского, который выдал для себя и для команды недурную статистику по системе гол+пас, и без которого этого чемпионства бы не состоялось.

Когда есть одинаковые по классу команды. Возьмем «Шахтер» и брестское «Динамо». Знаете, какая между ними разница в сухом остатке? В рядах чемпиона есть игроки такого калибра и такой харизмы, как Артем Милевский», – сказала Ходасевич на своем YouTube-канале.

Отметим, что Милевский в этом сезоне забил 4 гола и сделал 8 голевых передач. 

Может, белорусский футбол на самом деле лучше, чем секс? 2019-й был фееричным

 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич считает нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского лучшим игроком чемпионата Беларуси.
 
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