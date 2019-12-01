Николай Ходасевич: «Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Милевского»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич считает нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского лучшим игроком чемпионата Беларуси.

«Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Артема Милевского, который выдал для себя и для команды недурную статистику по системе гол+пас, и без которого этого чемпионства бы не состоялось.

Когда есть одинаковые по классу команды. Возьмем «Шахтер» и брестское «Динамо». Знаете, какая между ними разница в сухом остатке? В рядах чемпиона есть игроки такого калибра и такой харизмы, как Артем Милевский», – сказала Ходасевич на своем YouTube-канале .

Отметим, что Милевский в этом сезоне забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

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