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Николай Ходасевич: «Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Милевского»
02.12.2019 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич считает нападающего брестского «Динамо»
«Лучшим игроком чемпионата Беларуси выбираю Артема Милевского, который выдал для себя и для команды недурную статистику по системе гол+пас, и без которого этого чемпионства бы не состоялось.
Когда есть одинаковые по классу команды. Возьмем «Шахтер» и брестское «Динамо». Знаете, какая между ними разница в сухом остатке? В рядах чемпиона есть игроки такого калибра и такой харизмы, как Артем Милевский», – сказала Ходасевич на своем
Отметим, что Милевский в этом сезоне забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.
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Известный журналист Николай Ходасевич считает нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского лучшим игроком чемпионата Беларуси.
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