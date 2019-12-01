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Стерлинг – 12-й в голосовании на «Золотой мяч». Фирмино – 17-й, тер Стеген – 24-й, Бензема – 26-й
02.12.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журнал France Football представил часть рейтинга голосования за «Золотой мяч»-2019.
На данный момент известно расположение игроков с 11-е по 30-е места.
Всего в списке – 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов.
11. Френки де Йонг («Барселона», Голландия)
12. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
13. Эден Азар («Реал», Бельгия)
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
15. Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)
16. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина)
17. Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия)
18. Антуан Гризманн («Барселона», Франция)
19. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия)
20. Душан Тадич («Аякс», Сербия)
20. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон)
22. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея)
23. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)
24. Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал)
24. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия)
26. Карим Бензема («Реал», Франция)
26. Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Голландия)
28. Донни ван де Бек («Аякс», Голландия)
28. Маркиньос («ПСЖ», Бразилия)
28. Жоау Феликс («Атлетико», Португалия).
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Журнал France Football представил часть рейтинга голосования за «Золотой мяч»-2019.
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