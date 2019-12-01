Кодола о смене гражданства: «Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за белорусского паспорта не мог»

Источник материала: Tribuna.com

Гомельчанин Владислав Кодола рассказал, почему принял российское гражданство.

- Не могу не затронуть щекотливую тему смены гражданства...

– Мне пришлось это сделать. Белорусы, как известно, до недавнего времени были в России легионерами. Останься я в этом качестве, возможно, не получил бы место в составе. Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за паспорта я позволить себе не мог.

- Российский паспорт — залог хорошего контракта и места в основе?

– Необязательно, но в моем случае это помогло.

- Кто-то упрекнул за подобный шаг? Называли это предательством?

– В России, понятно, нет. В Беларуси же, не скрою, были неприятные моменты, обсуждали. Но у каждого здесь свое мнение, – казал Кодола.

Напомним, что Кодола выступает за «Северсталь». Недавно он был вызван в олимпийскую сборную России.