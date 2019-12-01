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Кодола о смене гражданства: «Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за белорусского паспорта не мог»
02.12.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гомельчанин
- Не могу не затронуть щекотливую тему смены гражданства...
– Мне пришлось это сделать. Белорусы, как известно, до недавнего времени были в России легионерами. Останься я в этом качестве, возможно, не получил бы место в составе. Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за паспорта я позволить себе не мог.
- Российский паспорт — залог хорошего контракта и места в основе?
– Необязательно, но в моем случае это помогло.
- Кто-то упрекнул за подобный шаг? Называли это предательством?
– В России, понятно, нет. В Беларуси же, не скрою, были неприятные моменты, обсуждали. Но у каждого здесь свое мнение, – казал Кодола.
Напомним, что Кодола выступает за «Северсталь». Недавно он был
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Кодола о смене гражданства: «Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за белорусского паспорта не мог»
Гомельчанин Владислав Кодола рассказал, почему принял российское гражданство.
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