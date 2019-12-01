Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тогда стоит дать возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде за Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике считает, что готовность российских спортсменов выступать на соревнованиях под нейтральным флагом связано с упадком патриотизма в стране.

«Сейчас люди стремятся выступить на и, многим из них, на самом деле, не сильно важно, в каком они будут статусе, им хочется там просто выступить. Возможно, это связано с тем, что в стране происходит небольшой упадок патриотизма.

Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, стоит дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или другие страны», – рассказала Привалова.

Ирина Привалова: «Борьба с допингом идет против одной страны. К американцам лишний раз не приедут»