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Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тогда стоит дать возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде за Беларусь»
02.12.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике
«Сейчас люди стремятся выступить на
Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, стоит дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или другие страны», – рассказала Привалова.
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Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тогда стоит дать возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде за Беларусь»
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова считает, что готовность российских спортсменов выступать на соревнованиях под нейтральным флагом...
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