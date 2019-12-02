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Месси получил 6-й «Золотой мяч». Это рекорд
02.12.2019 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
Журнал France Football назвал 32-летнего аргентинца лучшим футболистом 2019 года.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Пять раз награда доставалась нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
По три раза
Месси в сезоне-2018/19 выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущем победителю «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а нынешним летом он занял третье место на Кубке Америки со сборной Аргентины.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотой мяч» на гала-вечере в театре Шатле.
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