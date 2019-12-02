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Роналду вручили приз лучшего игрока Серии А-2018/19
03.12.2019 03:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошла церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.
Лучший игрок Серии А:
Лучшие нападающие: Криштиану Роналду (
Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас
Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали (
Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)
Лучшая команда:
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
Лучший арбитр: Джанлука Рокки
Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)
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