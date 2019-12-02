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Роналду вручили приз лучшего игрока Серии А-2018/19

03.12.2019 03:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошла церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду («Ювентус»)

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Дуван Сапата («Аталанта») и Фабио Куальярелла («Сампдория»)

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас «Интер»)

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи») и Александар Коларов («Рома»)

Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Лучшая команда: «Аталанта»

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)

Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу

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