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НБА. «Филадельфия» – «Юта», «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

03.12.2019 00:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Филадельфия» примет «Юту». «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Юта 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Финикс 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Голден Стэйт 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)
Дата проведения
3 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Нью-Йорк 113:74 (4 четверть)
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Индиана 101:112 (4 четверть)
Дата проведения
3 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Чикаго 2:0 (1 четверть)
Дата проведения
3 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Стартовый спорный – вечная, но бесполезная традиция НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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