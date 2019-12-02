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НБА. «Филадельфия» – «Юта», «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
03.12.2019 00:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Филадельфия» примет «Юту». «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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