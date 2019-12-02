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Средняя результативность чемпионата Беларуси – 2,6 мяча за игру. Самая высокая за 14 последних сезонов

03.12.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Беларуси 2019 года мяч побывал в воротах 586 раз. Средняя результативность — 2,60 (самая высокая за 14 последних сезонов).

На долю хозяев приходится 327 голов (55,8 %), гостей — 259 (44,2 %). Самая результативная команда — брестское «Динамо», 67 раз поражавшее ворота соперников (технические голы не в счет).

Слабее всех в атаке сыграл отличившийся лишь 24 раза «Витебск».

Самая надежная защита у БАТЭ и «Шахтера» — по 21 пропущенному мячу. Чаще других забивали «Энергетику-БГУ» — 66 раз.

 
Теги: Витебск
 
 
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