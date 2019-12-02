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Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»

03.12.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии вручения наград Серии А.

«Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине [во время церемонии] до того момента, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А.

Когда время пришло, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», – написал Палмери в своем твиттере.

34-летний португалец пропустил церемонию вручения «Золотого мяча».

 
 
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Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии вручения наград Серии А.
 
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