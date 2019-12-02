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Криштиану Роналду: «Горд стать лучшим игроком Серии А. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии»
03.12.2019 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19.
«Я горд стать лучшим игроком Серии А. Благодарен одноклубникам по «Юве» и всем игрокам, кто голосовал за меня.
Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии, но я очень счастлив и хочу еще раз получить этот приз», – написал Роналду.
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Криштиану Роналду: «Горд стать лучшим игроком Серии А. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19.
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