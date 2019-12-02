Криштиану Роналду: «Горд стать лучшим игроком Серии А. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19.

«Я горд стать лучшим игроком Серии А. Благодарен одноклубникам по «Юве» и всем игрокам, кто голосовал за меня.

Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии, но я очень счастлив и хочу еще раз получить этот приз», – написал Роналду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 2 Дек 2019 в 3:21 PST