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Гольмак возглавит «Волну». Задача – выйти в высшую лигу

03.12.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну».

Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу.

В сезоне-2019 Гольмак входил в тренерский штаб «Нафтана».

По итогам сезона «Волна» стала 12-й в первой лиге.

 
 
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Белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну».
 
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