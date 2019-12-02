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Гольмак возглавит «Волну». Задача – выйти в высшую лигу
03.12.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну».
Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу.
В сезоне-2019 Гольмак входил в тренерский штаб «Нафтана».
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Белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну».
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