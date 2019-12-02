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Владимир Гольмак возглавит «Волну»
03.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу.
В сезоне-2019 Гольмак входил в тренерский штаб «Нафтана».
По итогам сезона «Волна» стала 12-й в первой лиге. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Вадим Беленко.
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> Как сообщает by.Tribuna.com, белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну». Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу. В сезоне-2019 Гольмак...
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