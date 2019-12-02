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Владимир Гольмак возглавит «Волну»

03.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Владимир Гольмак возглавит «Волну»
Как сообщает by.Tribuna.com, белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну».

Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу.

В сезоне-2019 Гольмак входил в тренерский штаб «Нафтана».

По итогам сезона «Волна» стала 12-й в первой лиге. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Вадим Беленко.

Фото: ФК «Лида» 

 
 
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> Как сообщает by.Tribuna.com, белорусский специалист Владимир Гольмак возглавит «Волну». Задача команды в следующем сезоне – выйти в высшую лигу. В сезоне-2019 Гольмак...
 
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