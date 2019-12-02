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Ван Дейк получил 69 первых мест в голосовании за «Золотой мяч», Месси – 61
03.12.2019 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил 69 первых мест – в основном, в странах Европы и Азии.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который и получил приз, был выбран первым всего 61 раз – в основном в странах Южной Америки и Африки.
Ранее стало известно, что ван Дейк отстал от Месси всего на 7 очков – самый близкий результат с 1996 года.
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Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.
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