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Ван Дейк получил 69 первых мест в голосовании за «Золотой мяч», Месси – 61

03.12.2019 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил 69 первых мест – в основном, в странах Европы и Азии.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который и получил приз, был выбран первым всего 61 раз – в основном в странах Южной Америки и Африки.

Ранее стало известно, что ван Дейк отстал от Месси всего на 7 очков – самый близкий результат с 1996 года.

 

 
 
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Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.
 
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