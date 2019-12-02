Ван Дейк получил 69 первых мест в голосовании за «Золотой мяч», Месси – 61

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил 69 первых мест – в основном, в странах Европы и Азии.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который и получил приз, был выбран первым всего 61 раз – в основном в странах Южной Америки и Африки.

Ранее стало известно, что ван Дейк отстал от Месси всего на 7 очков – самый близкий результат с 1996 года.