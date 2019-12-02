|
За последние 5 сезонов посещаемость брестского «Динамо» выросла в 8,8 раз
03.12.2019 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость брестского «Динамо» в нынешнем сезоне составила 8839 зрителей на игре.
Отметим, что это лучшая посещаемость в истории клуба. А за последние 5 сезонов количество зрителей на трибунах увеличилось в 8,8 раз.
Посещаемость брестского «Динамо» за 5 сезонов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость брестского «Динамо» в нынешнем сезоне составила 8839 зрителей на игре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)