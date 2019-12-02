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За последние 5 сезонов посещаемость брестского «Динамо» выросла в 8,8 раз

03.12.2019 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость брестского «Динамо» в нынешнем сезоне составила 8839 зрителей на игре.

Отметим, что это лучшая посещаемость в истории клуба. А за последние 5 сезонов количество зрителей на трибунах увеличилось в 8,8 раз.

Посещаемость брестского «Динамо» за 5 сезонов

 
 
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Средняя посещаемость брестского «Динамо» в нынешнем сезоне составила 8839 зрителей на игре.
 
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