За последние 5 сезонов посещаемость брестского «Динамо» выросла в 8,8 раз

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость брестского «Динамо» в нынешнем сезоне составила 8839 зрителей на игре.

Отметим, что это лучшая посещаемость в истории клуба. А за последние 5 сезонов количество зрителей на трибунах увеличилось в 8,8 раз.

Посещаемость брестского «Динамо» за 5 сезонов