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Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК АБФФ по 5-матчевой дисквалификации Кисляка

03.12.2019 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ, на котором рассматривалась апелляция брестского «Динамо» по вопросу дисквалификации полузащитника клуба Сергея Кисляка.

Напомним, по итогам матча «Динамо» Брест – «Шахтер» КДК АБФФ дисквалифицировал Кисляка на 5 матчей.

Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК АБФФ.

Сергей Кисляк: «После матча с «Шахтером» поступил неправильно. Мне стыдно перед детьми, так как я говорил после матча не самые правильные слова, матерные»

 
Теги: Брест
 
 
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Состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ, на котором рассматривалась апелляция брестского «Динамо» по вопросу дисквалификации полузащитника клуба...
 
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