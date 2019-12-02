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Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК АБФФ по 5-матчевой дисквалификации Кисляка
03.12.2019 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ, на котором рассматривалась апелляция брестского «Динамо» по вопросу дисквалификации полузащитника клуба Сергея Кисляка.
Напомним, по итогам матча «Динамо» Брест – «Шахтер» КДК АБФФ
Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК АБФФ.
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Состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ, на котором рассматривалась апелляция брестского «Динамо» по вопросу дисквалификации полузащитника клуба...
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