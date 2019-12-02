Пейович покинул минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александар Пейович покинул минское .

В связи с возникшими семейными обстоятельствами контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Сербский полузащитник перешел в «Динамо» летом и успел принять участие в девяти матчах, в которых заработал три результативных балла (1+2).

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