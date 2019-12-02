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Пейович покинул минское «Динамо»
03.12.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Александар Пейович покинул минское
В связи с возникшими семейными обстоятельствами контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщает
Сербский полузащитник перешел в «Динамо» летом и успел принять участие в девяти матчах, в которых заработал три результативных балла (1+2).
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Полузащитник Александар Пейович покинул минское «Динамо».
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