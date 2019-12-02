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НБА. «Денвер» – «Лейкерс», «Клипперс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

03.12.2019 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Денвер» Йокича примет лидера Западной конференции «Лейкерс». «Клипперс» Ленарда и Джорджа сыграют с «Портлендом» Энтони и Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Орландо
Дата проведения
4 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Детройт
Дата проведения
4 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
4 декабря, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Торонто – Майами
Дата проведения
4 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
4 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
4 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Портленд
Дата проведения
4 декабря, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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