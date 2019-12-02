Вячеслав Глеб о брате: «То, что Саша будет намного сильнее любого игрока сборной Беларуси, 100 процентов»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий дзержинского «Арсенала» оценил уровень игры своего брата.

«То, что брат показывает в своем возрасте… Он еще два годика спокойно может на высоком уровне играть. Наша общая мечта, чтобы сборная Беларуси пробилась на топ-турнир. Без брата эта команда точно не обойдется. Форму набрать не проблема. То, что Саша будет намного сильнее любого игрока сборной Беларуси, 100 процентов.

Зачем говорить, что нам нечего делать на Евро? Если пробьемся, то это будет показатель, что маленькая страна добилась такого большого успеха. Неважно, как там выступим, главное попасть», – сказал Глеб.