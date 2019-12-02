Александр Глеб: «Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ислочи» заявил, что не хочет больше играть за сборную.

«Сейчас я не хочу за сборную играть. Никогда не отказывался. Даже, когда ко мне отношение было не самое лучшее, всегда приезжал с удовольствием. Ради страны, ради сборной. Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше.

Был ли матч 30-го тура последним для меня? Ну да. Я объявил, решил. В белорусском чемпионате точно закончил. Уже чувствую, что действительно хватит.

Реализовал себя процентов на 65-70. Много ошибок наделал. Гораздо лучше могло все сложиться. Как получилось, так получилось», – сказал Глеб.