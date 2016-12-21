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29 человек погибли при взрыве на ярмарке фейерверков в Мексике

21.12.2016 06:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв взрыва на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в Мексике выросло по меньшей мере до 29, сообщили местные власти. Десятки людей получили ранения.


На месте происшествия работают десятки медиков и полицейских, которые пытаются помочь раненым.

Около 13 детей, которые получили ожоги более 90% поверхности тела, были отправлены в США на лечение, сообщил губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.



Авила обещал наказать виновных, а также предоставить помощь тем, чьи дома пострадали от взрыва.

Взрыв произошел на ярмарке в городе Тультепек, который находится в 32 км к северу от Мехико. Сан-Паблито — одна из самых крупных и знаменитых ярмарок фейерверков в стране.

По словам главы экстренных служб Тультепека Исидро Санчеса, вероятной причиной взрыва были недостаточные меры безопасности на рынке.

Во время взрыва на ярмарке было много посетителей, которые покупали фейерверки к Рождеству и Новому году.


Одна из посетительниц ярмарки рассказала агентству Ассошийэтед пресс о том, что пожар возник внезапно и стал быстро распространяться. Толпа людей побежала от огня и взрывов. По словам женщины, она видела много раненых людей.

 
 
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Около 13 детей, которые получили ожоги более 90% поверхности тела, были отправлены в США на лечение, сообщил губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.

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