Президент США Барак Обама запретил продавать права на разработку большинства принадлежащих Соединенных Штатам шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Об этом говорится в совместном заявлении властей США и Канады, опубликованном во вторник, 20 декабря, на сайте Белого дома.

Со стороны США запрет касается, в частности, газовых и нефтяных месторождений в Чукотском море и море Бофорта к северу от побережья штата Аляска. Ограничения не затронут деятельность тех компаний, которые уже ведут работы в этом регионе. В документе сказано, что запретительная мера будет пересматриваться каждый пять лет на основе данных, полученных в результате изучения состояния климата и моря.

В свою очередь, Канада поддержит эту меру относительно газовых и нефтяных месторождений на подконтрольных ей арктических территориях.

Как отмечается в документе, в марте страны договорились о том, что коммерческая деятельность в указанном регионе должна производиться только при обеспечении высшего уровня безопасности и при соблюдении экологических стандартов. Причина введения ограничительных мер — забота о сохранении природных и климатических условий региона, в котором живут коренные народы Аляски и обитают дикие животные в условиях рисков, вызванных последствиями добычи нефти и газа

Издание Bloomberg пишет, что администрация Дональда Трампа после его вступления в должность главы государства может изменить решение предшественника, однако делать это придется, скорее всего, через суд, а подобное разбирательство может затянуться на годы.