|
По делу о массовом отравлении "Боярышником" задержаны 11 человек
21.12.2016 07:28 — Новости Мира | Tut.by
Правоохранительные органы задержали в Иркутске 11 человек, причастных к массовому отравлению концентратом «Боярышник», от которого погибли 58 человек. Об этом
«Представитель полиции на сегодняшнем заседании КЧС сказал об 11 задержанных в рамках уголовного дела об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью. У правоохранителей, по их словам, было достаточно оснований для их задержания», — сказал он.
По словам представителя мэрии, часть из задержанных граждан связаны между собой.
По данным властей региона, от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске пострадали более 100, в больницах остается 41 человек.
Как ранее
В министерстве рассказали, что 99% пострадавших из одного района города, рядом с которым обнаружили подпольный цех по производству поддельного суррогатного алкоголя.
20 декабря в Иркутске был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным властей региона, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, в больницах остается 41 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии