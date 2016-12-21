Правоохранительные органы задержали в Иркутске 11 человек, причастных к массовому отравлению концентратом «Боярышник», от которого погибли 58 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель мэрии города по итогам заседания комиссии по ЧС.

«Представитель полиции на сегодняшнем заседании КЧС сказал об 11 задержанных в рамках уголовного дела об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью. У правоохранителей, по их словам, было достаточно оснований для их задержания», — сказал он.

По словам представителя мэрии, часть из задержанных граждан связаны между собой.

По данным властей региона, от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске пострадали более 100, в больницах остается 41 человек.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, употребляли концентрат в основном люди низкого социального статуса, но среди них есть воспитательница детского сада и медсестра.

В министерстве рассказали, что 99% пострадавших из одного района города, рядом с которым обнаружили подпольный цех по производству поддельного суррогатного алкоголя.

Массовое отравление произошло после употребления концентрата для ванн «Боярышник». Как установила экспертиза, в состав концентрата входил метанол. Возбуждено уголовное дело.

20 декабря в Иркутске был объявлен траур , в городе введен режим чрезвычайного положения. Продавать содержащие спирт жидкости в Иркутске запрещено в продуктовых и хозяйственных магазинах. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.